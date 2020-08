Fratelli d’Italia gioca il jolly, Nello Savoia candidato al consiglio regionale della Campania

182 Visite

Scende in Campo il presidente provinciale di Fratelli d’Italia e consigliere nazionale ANCI. Il partito di Giorgia Meloni gioca per il consiglio regionale della Campania il jolly. Nello Savoia, stimato professionista di Bacoli, già consigliere di opposizione del comune Flegreo, correrà per la carica di consigliere regionale portando alto il simbolo del partito e i valori personali, morali e civici che da sempre lo accompagnano come uomo e come figura politica.

“ Ho accettato di candidarmi al consiglio regionale della Campania perché credo fermamente che la buona politica, quella con valori e coerenza senza parentalismo possa davvero cambiare le cose” – dichiara Savoia. “Sono cittadino campano e so cosa significa mordersi le labbra ed ingoiare bocconi amari guardando ad un futuro che ti garantisce poco e nulla arricchito da belle parole e azioni striminzite. Possiamo cambiare, lo dirò sempre. Possiamo iniziare dal migliorare la sanità pubblica, nostro diritto fondamentale, dal migliorare la nostra qualità di vita partendo dai trasporti, dalla scuola, dal creare competenze e formazione nel lavoro e per piccole e medie imprese.

Non sono parole, non è propaganda politica per poi fare dietrofront come hanno fatto in tanti, in troppi. Io ci credo, ci credo veramente e lo dimostrerò con i fatti quando i riflettori sulla campagna elettorale saranno spenti”.













