Corsa alle candidature, sussidi, assistenzialismo e camorra: il Sud ormai vive (quasi) solo di questo e nessuno lo vuol capire

Tre milioni di persone in italia (dato di ieri) beneficiano del reddito di cittadinanza. Gram parte di queste persone vive al sud. E’ gente, insomma, che non produce nulla ma prende soldi dallo Stato, costretto a sua volta ad aumentare le tasse ad altri o a tagliare i servizi. Migliaia e migliaia di persone, in modo diretto o indiretto, sono “impiegate” con la camorra. Non lavorano, dunque, non producono ma depredano: rapine, scippi, furti, estorsioni, truffe e quant’altro. E anche questi soggetti, tantissimi, più di ciò che si pensi e che spesso prendono pure i sussidi comunali o statali, tolgono spazi e soldi alle persone perbene.

Poi ci sono i pensionati, molti pagati una miseria, che giustamente non fanno altro e si godono – chi può – l’ultima stagione della vita. Il quadro è questo e se il quadro è questo il Sud è finito.

Pochi producono e che quei pochi che investono, in molti casi, sono mafiosi che hanno disponibilità: soldi liquidi per investire in attività commerciali o di altro genere. Le corse alle candidature di questo periodo (e non solo) sono anche figlie di tutto questo. Per fare il “salto di qualità” molti pensano ormai che bisogna “stare in politica” o avvicinarsi in qualche modo alla malavita. Non sembra esserci spazio per altro, a meno che non si abbia un buon lavoro (un posto come si deve e sono pochi ad averlo) o non si appartenga a famiglie benestanti.

Molti, ancora oggi, nonostante questo quadro, continuano però a non capire, a trascurare quello che è ormai evidente: al sud, in Campania, Calabria e Sicilia soprattutto, si vive ormai quasi di assistenzialismo e malavita. Se togli dal comparto produttivo i pensionati (migliaia e migliaia), la manovalanza e i pezzi grossi della camorra (migliaia di persone), coloro che beneficiano di redditi e sussidi (migliaia e migliaia di famiglie) e coloro impiegati in attività non produttive, chi farà crescere il Meridione e la Campania in particolare?













