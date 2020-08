Regionali, con De Luca anche il colonnello Renzi

110 Visite

Candidato tra le fila della lista “De Luca Presidente”, il Colonnello dell’Aeronautica RENZI Luigi nel 2015 risultò primo tra i non eletti nella medesima lista collegata al Presidente De Luca. Rinnovamento ma anche continuazione di quanto buono è stato fatto in questi 5 anni con menzione particolare alla gestione eccelsa adottata durante il periodo che ci ha visti impegnati nella lotta al Covid-19 con misure di contenimento risultate essere fondamentali per non gravare ulteriormente la situazione pandemica che ha visto tutte le altre grandi Regioni d’ Italia faticare nella gestione della pandemia. Tra gli obiettivi principali che la futura giunta annovera nel programma elettorale particolare attenzione verrà data alla ripresa economica delle aziende indebolitesi in questo periodo di crisi. Rilanciare l economia significa continuare con gli aiuti economici, concreti, che già sono stati stanziati, rilanciare l economia significa snellire la burocrazia che attende chi chiederà un supporto economico per uscire dalla palude della crisi economica. Fondamentale sarà la gestione della ripresa delle scuole cercando di limitare e se possibile azzerare il rischio di contagi tra le migliaia di alunne ed alunni che si apprestano ad occupare i banchi di scuola. La gestione della Sanità, con l individuazione e il miglioramento di strutture idonee al contenimento di un probabile incremento di casi di Covid-19. Il lavoro da fare è veramente tanto e proprio per questo il Colonnello Renzi è dinuovo sceso in campo, a fianco del Presidente De Luca, per iniziare un nuovo ciclo che porti alla completa fioritura una Regione, la Campania, piena di potenzialità, ad essere il fiore all’ occhiello dell’ Italia, in Europa e nel Mondo.

Nota stampa













Commenti

