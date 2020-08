Sesso e dintorni: qual è il momento migliore per fare l’amore?

271 Visite

Qual è il momento migliore per fare sesso (e perché)

Quando si tratta dei livelli ormonali del nostro corpo, il momento ideale per fare sesso è scoccate le 3 del pomeriggio, sostiene l’esperta. E la cosa dovrebbe valere per entrambi i sessi. Con proporzioni diverse, però, rispetto agli ormoni: a quell’ora si ha il livello di cortisolo più alto nelle donne, nonché il picco di estrogeni negli uomini. Molto cortisolo si traduce in energia e maggiore vigilanza; molti estrogeni rendono gli uomini più emotivi ed empatici, a vantaggio di entrambi i partner.

Il mattino ha l’oro in bocca

A questo punto sorge un problema pratico: a meno di non essere in vacanza o che sia il weekend, le 3 del pomeriggio non rappresentano l’ora più comoda del mondo per chi lavora. Una soluzione, però, c’è. E a fornirla è ancora una volta la nostra natura. Secondo Alisa Vitti gli uomini sentono il bisogno di fare sesso soprattutto al mattino presto. In quel momento il livello di testosterone è fino al 30 percento superiore rispetto al resto della giornata. Ok, molte donne preferiscono iniziare la giornata con calma, nel relax, preferendo il sesso serale (quando ogni altro impegno è stato evaso), ma in coppia si trova sempre un accordo e un punto di incontro.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS