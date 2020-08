Frammenti di ossa umane in un terreno di Mugnano. “Sono i resti di tre uomini ammazzati nel 2009”

155 Visite

I carabinieri della compagnia di Marano, allertati dalle indicazioni dei legali di alcuni camorristi, hanno trovato frammenti di ossa umane in un terreno agricolo di via Magellano, nei pressi della circumvallazione. Sul posto, oltre ai carabinieri di Marano, personale della Scientifica e un medico legale per i rilievi del caso. Si tratterebbe di tre persone uccise nel 2009 (Francesco e Ciro Russo e Vincenzo Moscardelli) nell’ambito di un regolamento di conti di matrice camorristica. Un triplice omicidio maturato con l’avallo dei clan Lo Russo e Amato-Pagano.













