Potere al Popolo Mugnano, continuano gli appuntamenti sul tema dell’acqua pubblica

Su un tema fondamentale che è quello dell’acqua come bene comune, continueremo a confrontarci per costruire insieme un percorso di difesa e resistenza perché l’acqua appartiene a tutti e tutte e non è possibile trasformarla in merce per ricavarne ricchezza privata.

Ci diamo appuntamento per questo venerdì alle 18.30 sempre in piazza Municipio a Mugnano di Napoli per ascoltare la voce e le proposte di chi vuole metterci la faccia e il cuore per evitare l’ennesimo schiaffo al nostro territorio e ai nostri diritti.

Saranno presenti i comitati in Difesa dell’Acqua Pubblica nonché membri dell’Ente Idrico Regionale e tutte e tutti quelli che da anni in giro per la regione combattano contro una prevaricazione che ha radici lontane, ovvero il tentativo costante di scavalcare la volontà popolare per mero profitto.













