Un morto da Covid-19 si sarebbe registrato nella serata di ieri al Cotugno. Non si hanno, per ora, altre notizie. Nulla a che vedere con il funzionario della Regione Campania, originario di Avellino, per il quale si è proceduto al sequestro della salma. Seguono aggiornamenti.













