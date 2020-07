Marano e la grande emergenza idrica: gente in fila dalle prime ore dell’alba

551 Visite

Gente in fila dalle prime ore del mattino per fare scorta d’acqua. Stavolta siamo in via Baracca, dove da qualche minuto staziona un’autobotte. I cittadini sono allo stremo delle loro forze: da due giorni rubinetti a secco nella parte bassa della città di Marano, servita dalla condotta proveniente da Chiaiano. L’acqua dovrebbe tornare, salvo sorprese, tra stasera o domattina. L’autobotte della protezione civile locale? Se ne sono perse le tracce. Molti residenti lamentano tanti altri problemi, a cominciare dall’illuminazione pubblica per finire ai problemi con la rete internet e telefonica.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS