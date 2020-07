Mugnano, acqua pubblica privatizzata? Sarnataro chiarisce: “La situazione è ben diversa”

Sebbene ci sia un orientamento prevalente favorevole alla prima piuttosto che alla seconda ipotesi, nessuna diversa forma di gestione avrà luogo in questo mandato. Tra l’altro sarebbe impossibile, in quanto con l’indizione dei comizi elettorali siamo già entrati nella fase durante la quale possono essere compiuti solo gli atti di ordinaria amministrazione. Sicuramente però, tra i provvedimenti che andranno presi nei primi 100 giorni di un eventuale secondo mandato, tale tema sarà ineludibile, in quanto è nostra intenzione dare risposta al più presto ai tanti che chiedono cambiamenti, rivelatisi impossibili con l‘attuale gestione, che non riesce ad assicurare un adeguato servizio di manutenzione idrica h24, di sostenere una modifica del Regolamento Idrico capace di assicurare il principio secondo cui “chi consuma, paga” con conseguente revisione dell’intera banca dati, di assicurare persino il bonus idrico alle fasce sociali più deboli e di programmare anche interventi nella rete di acque fognarie, oggi fortemente compromessa (es. via Colombo). È fondamentale inoltre razionalizzare gli approvvigionamenti idrici in direzione di questi gestori che offrono ad un prezzo migliore la risorsa idrica all’ente, al fine di poter mantenere basse le nostre attuali tariffe.

Su questi ed altri temi connessi, essendo tra l’altro membro del comitato esecutivo dell’Ente Idrico Campano, resto a disposizione come consuetudine per qualsiasi chiarimento o confronto volto a stabilire la veridicità dei fatti e condanno con forza ogni eventuale tentativo di strumentalizzazione politica della problematica a due mesi dal voto per le comunali”.

Nota stampa