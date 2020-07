Marano, mentre attendono il Comune (e le famigerate telecamere) i cittadini di via Ruocco si organizzano da soli

523 Visite

Stanchi di segnalare al Comune e stanchi di attendere l’installazione di telecamere (annunciate anni fa dall’ex dirigente Di Pace e date per imminenti a più ripresa dall’amministrazione Visconti), i residenti di via Ruocco hanno optato per il fai da te. Pulita l’area oggetto di continui sversamenti. Una zona un tempo apprezzata per la qualità degli alberi da frutto e poi diventata ad appannaggio di palazzinari legati alla camorra.













