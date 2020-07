E ad Arzano spunta il mini zoo abusivo

94 Visite

Zoo abusivo tra sterco e polvere. Una vera e propria baraccopoli, in mezzo al nulla. Completamente abusiva. Con all’interno una serie di micro-allevamenti, altrettanto irregolari, con cavalli, pony, caprette, pecore, tenuti in condizioni pietose. Un pessimo biglietto da visita, l’ennesimo purtroppo, per la città. Siamo in via Colombo, in pieno centro città. Qui, in mezzo alle case, c’è un area. Dentro, ecco la baraccopoli: diversi metri quadrati di baracche, in lamiera, recinti grandi e piccoli, stalle o presunte tali, tettoie. In uno scenario di estrema fatiscenza e degrado è presente “sporcizia dappertutto -, animali malridotti, pezzi di ferro arrugginiti, recinzioni e cancelli. Evidenti non solo gli abusi ma anche le pessime condizioni degli animali.

