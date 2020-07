Beni confiscati Marano e le ombre su alcuni immobili. Visconti convocato dalla Commissione nazionale antimafia.

424 Visite

Beni confiscati, il sindaco Rodolfo Visconti è stato convocato in commissione nazionale antimafia per un’audizione che si terrà nei prossimi giorni. Il primo cittadino dovrà fornire spiegazioni in merito alla gestione dei beni confiscati, con particolare riferimento a un pacchetto di immobili (clan Polverino) per i quali l’Agenzia Nazionale per i beni confiscati attenderebbe da tempo le deliberazioni dell’ente comunale. Nei giorni scorsi, su tale vicenda, era scoppiata una polemica tra il deputato 5 Stelle Andrea Caso e il primo cittadino, con tanto di botta e risposta tra le parti.

Il Comune di Marano è nel mirino non solo della Commissione Antimafia ma da tempo, come più volte evidenziato dal nostro giornale, anche di altri organi inquirenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS