Lavoratori Giraservice e i licenziamenti dietro l’angolo

134 Visite

LAVORATORI GIRASERVICE, chi sono costoro? Domanda più che comprensibile visto che si tratta di lavoratori, 140 per la precisione, che hanno sempre operato “dietro le quinte” per più di 25 anni, prima con Napolipass e poi con Consorzio Unicocampania. Sì, siamo noi lavoratori Giraservice che abbiamo portato avanti, nel corso degli anni, il nostro servizio con serietà e abnegazione attraverso un lavoro di squadra ben consolidato nel tempo. Il lavoro negli infopoint, il front office, sempre attenti alle esigenze dell’utente, con la distribuzione biglietti e gli altri titoli di viaggio servendo l’intera regione Campania affinché anche la rivendita del piccolo paese di 10 abitanti potesse avere a disposizione abbonamenti, biglietti, col più ampio lavoro d’ufficio tra cui le stampe delle varie smart card, e tanto altro ancora.

Espletiamo le nostre funzioni con passione e serietà, sempre disponibili al fianco degli utenti per risolvere tutte le diverse problematiche, persino quelle che non rientravano propriamente nelle nostre specifiche competenze. Ecco che noi, oggi, ci troviamo in condizioni di estrema difficoltà, con i licenziamenti dietro l’angolo e il futuro lavorativo seriamente compromesso. Sì, noi lavoratori Giraservice che, uniti come un sol uomo, combatteremo strenuamente per risolvere una situazione lavorativa attualmente tragica. Mai ci arrenderemo! Porteremo avanti fino alla fine la nostra battaglia affinché non si perda l’eccellenza e la professionalità che ci contraddistingue. E sempre saremo grati a tutti coloro che ci supporteranno in questa lotta. Aiutateci a dare maggiore visibilità al nostro problema condividendo questo messaggio.

Nota stampa













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS