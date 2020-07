Puc, Pip, Giardino dei ciliegi, condoni pezzotto: a Marano si è fermato tutto, occorre una commissione d’accesso agli atti

177 Visite

Tutto fermo, tutto in alto mare. Era il 3 settembre di un anno fa, quando l’ex vicesindaco Francesco Taglialatela, intervistato dal nostro portale, annunciava urbi et orbi che l’amministrazione si stava muovendo, seppur a rilento, per riprendere il discorso sul nuovo piano urbanistico. Da allora, invece, non si è mosso un bel nulla. La Regione ha dato l’ennesima proroga ai comuni inadempienti, e Marano è tra questi, ma anche questa volta non ce la si farà entro il 31 dicembre. Sul Puc, prima o poi, il Comune si farà male.

Nulla si è saputo, inoltre, della famigerata commissione che doveva occuparsi delle pratiche edilizie in giacenza. Dopo oltre un anno di annunci e smentite, i tecnici individuati dai commissari, almeno una parte, si sono insediati. Sono tutti o quasi maranesi doc e questo non aiuta. Non si hanno notizie del loro lavoro che era quello – lo ricordiamo – di stanare le pratiche pezzotto (ce ne sono diverse) e non di dare il via libera a tutto o quasi. Era questo l’intento dei commissari straordinari.

Sul Giardino dei ciliegi, la storia della piscina e centro benessere mai sorto in via Che Guevara, nessuna notizia è stata più fornita sul contenzioso in atto tra il gruppo Sarracino, che rivendica un risarcimento del danno superiore ai 2 milioni di euro, e l’ente comunale. Come si ricorderà l’imprenditore maranese non sembra essere più intenzionato a dare seguito all’opera il cui appalto era stato ottenuto più di dodici anni fa. Il Comune sarebbe pronto a rivedere, o meglio a ritoccare “leggermente” il quadro economico, ritenuto non più congruo dai Sarracino, ma la situazione è rimasta in stand by.

Nulla si è mosso, infine, per l’area Pip: i commissari revocarono l’appalto alla ditta dei Cesaro, ma Visconti non ha più mosso un dito per acquisire di fatto tutta l’area e i capannoni che, procedimenti alla mano, oggi sarebbero del Comune.













