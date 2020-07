Villaricca, fondi per la normativa antincendio: il Comune ottiene 70 mila euro per ogni scuola

INTERVENTI NELLE SCUOLE PER LA NORMATIVA #ANTINCENDIO. SIAMO RIUSCITI AD OTTENERE UN FINANZIAMENTO DI 70MILA EURO PER OGNI SCUOLA

Buongiorno e buon fine settimana. Con decreto del Ministro dell’istruzione il Comune di Villaricca è stato ammesso a #finanziamento per interventi finalizzati all’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso #scolastico.

Siamo riusciti, insieme all’ufficio tecnico comunale, su impulso dell’Assessore Giosué Di Marino, ad ottenere il finanziamento per ben 4 scuole di Villaricca e la relativa concessione di #contributi per una cifra pari a 70.000,00 euro per ogni scuola a seguito di istruttoria e verifica;

Questo l’elenco delle scuole ammesse al finanziamento:

II° Circolo Didattico “Gianni Rodari” di Via della Libertà – €. 69.110,00

Istituto Comprensivo “Italo Calvino” di Via Bologna – €. 68.836,00

Scuola Media “Giancarlo Siani” di Via G. Siani – €. 65.457,00

Istituto Comprensivo “Giancarlo Siani” di Via E. Fermi – €. 70.000,00.

Miglioramento delle scuole, attenzione alla #sicurezza, interventi strutturali. Piccoli e grandi passi che fanno crescere la #comunità e i servizi che offriamo, con impegno e dedizione. A breve impiegheremo le risorse.