Ercolano, rifiuti e operatori stagionali. La lettera: “La ditta ha buttato via i precari degli ultimi anni per assumere altre persone”

Gentile redazione di Terra Nostra News, ad Ercolano, in seguito a regolare sorteggio pubblico, da circa due anni nel periodo estivo vengono (a questo punto, venivano) chiamati alcuni lavoratori cosiddetti stagionali, in qualità di netturbini, con la funzione di sostituire il personale in ferie.

Parliamo di ragazzi, di persone, di padri di famiglia, tutti di Ercolano, che hanno dato tutto ed oltre in circa due anni quando sono stati chiamati ad espletare il servizio a loro assegnato. Hanno lavorato duramente e risolto grandi problemi emergenziali legati alla raccolta rifiuti. Si sono buttati letteralmente con il muso dentro la spazzatura tanto è stata la dedizione e la passione per quel lavoro, con la speranza, che è di ogni lavoratore a termine, di uscire un giorno finalmente dal precariato.

Ad Ercolano la Buttol è da quasi 5 anni la ditta che si occupa della raccolta differenziata sul territorio comunale.

I lavoratori di cui sopra, che da diverso tempo ormai erano legati da questo rapporto stagionale con l’azienda, nonostante abbiano esercitato regolare diritto di precedenza per le assunzioni in analoga mansione che l’azienda avrebbe fatto sempre per il medesimo periodo estivo, sono rimasti fuori. L’azienda ha deciso di chiamare altre persone.

Ma non è tutto. Queste persone che a breve metteranno o che già hanno messo piede nel cantiere nettezza urbana di Ercolano sono persone note, chi figli di già dipendenti ancora in servizio, chi nipoti sempre di persone ancora in servizio, chi legati da altri vincoli di parentela.

Il tutto sarebbe frutto di accordi sindacali, compiuti alle spalle di lavoratori che invece con mesi effettivi di lavoro, a seguito di regolari sorteggi pubblici, sono stati buttati via come una carta sporca.

Quello che lascia l’amaro in bocca è che il comune, nella persona del sindaco Ciro Buonajuto, è perfettamente a conoscenza della situazione, avendo lui stesso la delega al al settore Igiene Urbana, ma non pone rimedio né si fa sentire in maniera forte.

Lettera firmata.

La Buttol può inviarci, se lo riterrà, una nota di chiarimenti in merito a quanto riportato nella lettera pubblicata dal nostro portale.

