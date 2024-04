PREMIO GIUSEPPE PEZZUTO PER I GIOVANI DI MARANO, MUGNANO E CALVIZZANO

1.039 Visite

Borse di studio per gli studenti di Marano Mugnano e Calvizzano. In occasione del 60° anniversario di attività della Gioielleria Giuseppe Pezzuto, il suo fondatore, Giuseppe

Pezzuto, insieme alla moglie Emilia e ai figli Antonio, (titolare di una gioielleria a Quarto) e Raffaele e Biancamaria (attuali titolari della gioielleria di Marano) ha voluto celebrare questa importante ricorrenza attraverso l’attribuzione di borse di studio destinate alle giovani generazioni del territorio da investire nel proseguimento degli studi.

È nata così l’idea del “Premio Giuseppe Pezzuto per i giovani – Concorso di idee per ragazzi 2024 – UN GIOIELLO PER LA PACE”, che si avvale del patrocinio morale dei Comuni di Calvizzano (NA), Marano di Napoli e Mugnano di Napoli ed è rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie statali di primo e secondo grado dei tre Comuni patrocinanti con la finalità di far conoscere il contesto imprenditoriale e il mondo dell’arte orafa, eccellenza italiana, alle ragazze e ai ragazzi del territorio. Questi,

attraverso un’attività tecnico-artistica di progettazione di un gioiello, potranno sperimentare molte delle competenze chiave e di cittadinanza previste dalle vigenti normative scolastiche italiane ed europee.

I partecipanti, mediante un lavoro individuale o cooperativo, di visione imprenditoriale e di esercizio della creatività dovranno ideare un gioiello che oltre alla funzione decorativa abbia una esplicita funzione comunicativa, diventando un simbolo che testimoni la volontà di affermare i valori della convivenza pacifica con gli altri, l’adesione al principio della non ostilità sociale e della non violenza enunciati nella Costituzione Italiana e nei trattati costitutivi della Comunità Europea. Alla sua sessantennale esperienza professionale, costellata di prestigiose collaborazioni e incarichi apicali presso diverse associazioni di categoria, Giuseppe Pezzuto, che nel 2014 ha ricevuto dalla Camera di Commercio di Napoli l’onorificenza Aquila di Diamante quale “Maestro del commercio” avendo esercitato

con successo l’attività imprenditoriale per oltre 50 anni, ha sempre affiancato numerose iniziative di mecenatismo sociale, culturale e sportivo in favore dei giovani, contribuendo al loro orientamento lavorativo e alla loro formazione mediante l’assegnazione di premi e borse di studio. Una giuria tecnica qualificata selezionerà gli elaborati più significativi ai quali saranno assegnati un totale di 12 premi in denaro: primo, secondo e terzo premio per le scuole secondarie di primo grado per ciascun Comune e primo, secondo e terzo premio per le scuole secondarie di secondo grado che parteciperanno.

A tutti i concorrenti saranno rilasciati attestati di partecipazione e gadget, mentre le scuole riceveranno targhe di ringraziamento. Il termine di scadenza per la consegna degli elaborati è fissato per lunedì 6 maggio 2024 presso l’ufficio amministrativo della gioielleria Giuseppe Pezzuto, Corso Umberto, 19 – Marano di Napoli.

I nomi dei vincitori saranno comunicati alle scuole entro il 16 maggio 2024.

La cerimonia di premiazione si terrà mercoledì 22 maggio 2024 alle ore 18:30 presso il Teatro Alfieri di Marano di Napoli con la partecipazione dei rappresentanti dei tre Comuni patrocinanti e l’intervento di personalità del mondo della cultura e dell’imprenditoria orafa, tra i quali, il presidente del Centro Orafo Tarì commendatore Enzo Giannotti, il professore Gianni Lepre consigliere del ministro della Cultura, il presidente di Oroitaly Salvio Pace, il presidente del Borgo Orefici Roberto de Laurentis, il consigliere del Centro Orafo

Tarì Flavio Dinacci, la vicepresidente di Oroitaly Biancamaria Pezzuto e l’amico d’infanzia don Giovanni Liccardo.

Nota stampa Pezzuto













