Festa della Liberazione. Izzo: “Non è solo la festa dei comunisti”

Oggi 25 aprile festa della Liberazione, non è la festa di una parte politica-sociale ma la festa della libertà dell’ essere uomo unico e originale. La libertà è la festa dell’ ascolto in comunione con la diversità. Chi non rispetta la diversità di pensiero, di opinione, di costume, di genere e del vivere in una comunità degna di questo nome non può festeggiare oggi la festa della vera libertà. Il ricordo dei partigiani linfa vitale per la liberazione militare dell’ Italia va onorato, come anche le vittime delle Foibe figli di quell’ Italia che si oppose alla dittatura di Tito. Oggi è la festa del rispetto di ogni singolo uomo nella sua diversità e originalità . È la festa del ripudio di ogni forma di autoritarismo che è la culla dell’ annientamento della democrazia più vera.

Michele Izzo