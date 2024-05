Marano, vogliono sanare e cambiare la destinazione d’uso all’edificio abusivo di San Rocco. E allora perché non farlo anche per l’ex banco alimentare chiuso 8 anni fa ma mai abbattuto né sanato?

Gentile Direttore, in riferimento al suo articolo sulla dismissione dell’immobile sede dell’Associazione Mutilati, ricordo che alle spalle di quell’edificio insiste anche un manufatto costruito dal Comune, ma “abusivo”, con annesso ampio cortile, sede in passato del Banco Alimentare e per un certo periodo utilizzato dalla Protezione Civile Comunale. Locale di circa 80 metri quadri dotato di bagno, ampie finestre e impianto area condizionata. Locale che potrebbe, visto che si parla di sanatoria o variante urbanistica per i locali dell’immobile che ospitano la scuola di San Rocco, essere anch’esso oggetto di sanatoria, come recitava la relazione – sottoscritta 8 anni fa – riguardante la compatibilità urbanistica immobile adibito a “Banco Alimentare” in piazzetta Della Pace.

“In relazione alla legittimità urbanistica di tale immobile – scrivevano i tecnici comunali – si fa presente che lo stesso è ubicato in zona omogenea di ristrutturazione B1 del vigente piano regolatore. In tale zona non è possibile ubicare attrezzature collettive né pubbliche né private. Per tale motivo, laddove si volesse conservare l’immobile di cui si tratta, occorrerebbe in primis approvare a ” sanatoria” il progetto dell’opera con contestuale variante urbanistica dell’area ottenuta mediante procedura semplificata. Tale variante potrebbe essere approvata con delibera del Commissario Prefettizio ai sensi dell’art 19 del d.p.r 327/01 seguire procedure di pubblicazione e raccolta osservazioni previste dalla normativa prima di essere inviate alla Città Metropolitana per definitiva approvazione”.