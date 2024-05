101 Visite

La maledizione delle strade prosegue. In via Terracini, a due passi da via Casaggiarrusso, strada per ennesimo crollo, che pare provenga da antica masseria insistente in zona. Traffico veicolare interdetto nella parte che da via Casaggiarrusso immette su via Terracini. Vigili del fuoco e municipale sul posto. Seguiranno aggiornamenti.













