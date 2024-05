Sicurezza sul lavoro e lavoratori in nero. Carabinieri impegnati nei controlli alle aziende di Villaricca e Terzigno

124 Visite

Controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro a Villaricca per i carabinieri della locale stazione che, insieme al personale dell’Asl Napoli 2 Nord hanno ispezionato diversi cantieri edili.

Durante le operazioni sono stati denunciati i rappresentanti legali di due imprese edili con un cantiere aperto in corso Italia. Tra le diverse sanzioni accertate, oltre all’omessa sicurezza del rischio caduta dall’alto, sono stati trovati 2 lavoratori in nero dei 4 presenti. L’attività è stata sospesa.

Lavoro sommerso anche a sud di Napoli. A Terzigno, infatti, i carabinieri della locale stazione insieme al Nucleo ispettorato del lavoro di Napoli e al nucleo carabinieri “parco” di Boscoreale hanno denunciato il titolare di un’azienda tessile. Nello stabilimento di via Fermi i militari hanno trovato 6 lavoratori extracomunitari tutti mai assunti regolarmente. Per l’imprenditore una sanzione pari a quasi 100mila euro e l’attività sospesa.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews