Conte al Napoli? L’annuncio sarebbe imminente

26 Visite

L’allenatore ex Juventus, Inter, Chelsea e Tottenham, sarebbe ad un passo dal trasferimento in Campania. Ecco quanto evidenziato dal giornalista Pedullà: “Antonio Conte-Napoli: ricordate questo passaggio quando sarà e con le vostre scaramanzie. Incontro a Torino sabato 11 maggio, a queste cifre mai svelate e nessuno ci credeva”.

Ecco il passaggio messo in evidenza da Pedullà che riporta ad un post pubblicato il 14 maggio: “Conte-Napoli: sabato scorso (11 maggio, ndr.) c’è stato un incontro a Torino. Si lavora su un ingaggio con base di 6,5-7 milioni a stagione più un paio di milioni di bonus. Non siamo agli accordi definitivi, quindi calma, ma ADL c’è da aprile, insiste e ha l’apertura di Conte. Gli altri candidati per ora sono defilati“.

Il giornalista poi aggiunge, con ironia: “Tutti sul carro “Con te” partirò…“. Conte, dunque, è la pista più calda per il Napoli e a breve potrebbero arrivare ulteriori aggiornamenti in merito.