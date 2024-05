Arzano. Commercio ambulante senza autorizzazioni, sequestri e denunce: la Polizia Municipale dona limenti alle associazioni

115 Visite

Si tratta di oltre un quintale di merce alimentare sequestrata ad ambulanti nell’ambito di un’operazione finalizzata al contrasto del commercio abusivo in strada.

Gli agenti della polizia locale guidata dal comandante Biagio Chiariello hanno controllato diverse zone del territorio fermando e sequestrando tre veicoli che distribuivano alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione in violazione delle leggi previste.

Tre i commercianti senza licenza a cui sono state contestare violazioni per 15000 euro, sequestrata la merce e i veicoli. I responsabili, tre uomini di Arzano ed Afragola, riscontrate anche le violazioni alle leggi sanitarie, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria. Gli alimenti, quelli non alterati, sono stati donati a diverse associazioni del territorio mentre quelli in cattivo stato di conservazione distrutti. Contestare anche diverse violazioni di occupazioni suolo pubblico a carico di commercianti con ripristino dello stato dei luoghi.













