Campionati internazionali di giochi matematici, tre ragazzi di Marano in finale

Vorrei complimentarmi con Alessia, Michele, Roberta e Simone che, a livello nazionale, hanno tenuto alto il nome della nostra città, Marano di Napoli. Lungi da me, in questo momento, tessere le lodi dei docenti della D’Azeglio che pure hanno fatto tanto, ma sono orgoglioso di essere rappresentato da voi alle finali nazionali dei giochi Bocconi. Ciò mi fa capire che stiamo lavorando benissimo nel prepararvi per affrontare al meglio il mondo che vi aspetta. Bravi ragazzi…e complimenti alle vostre famiglie che vi supportano e sopportano: continuate così.

Il vostro prof.

Ivan Alfano