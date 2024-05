Bradisismo, Adinolfi (Forza Italia): “Sostenere le popolazioni fornendo supporto economico e psicologico”

59 Visite

Non abbassare la guardia e sostenere con forza le popolazioni che stanno vivendo momenti non facili». È l’appello dell’europarlamentare di Forza Italia Isabella Adinolfi in merito allo sciame sismico che sta colpendo l’area dei Campi Flegrei. «In questi giorni – afferma Adinolfi – le persone che vivono in quelle zone, alle quali va tutta la mia solidarietà, stanno vivendo momenti di grande paura e incertezza. Per questo è fondamentale che l’attenzione su questa emergenza non cali e che si continui a monitorare la situazione con la massima scrupolosità». Di qui l’appello: «Mi rivolgo a tutte le istituzioni competenti affinché si impegnino a fornire il necessario supporto tecnico e logistico per garantire la sicurezza dei cittadini. La prevenzione e la preparazione sono elementi cruciali per affrontare fenomeni naturali di questa portata. In un’area ad alta pericolosità sismica come quella dei Campi Flegrei bisogna puntare sempre di più sulla prevenzione e sulla sicurezza, come piani di evacuazione ben coordinati e programmi di sensibilizzazione pubblica». «Chiedo con forza – conclude l’europarlamentare – che il governo italiano stia vicino alle famiglie colpite, fornendo tutto il supporto economico e psicologico necessario. È essenziale che le persone sentano la presenza e il sostegno delle istituzioni in questo momento difficile».













