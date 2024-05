Sanremo 2025-2026, la kermesse affidata a Carlo Conti

117 Visite

Per Sanremo 2025 la Rai scommette sull’usato sicuro: per i prossimi due anni sarà Carlo Conti il direttore artistico e conduttore del Festival della Canzone Italiana, come già si vociferava da qualche mese negli ambienti di Viale Mazzini e della discografia.

L’annuncio è arrivato con il Tg1 delle 8, secondo una formula – quello degli annunci sanremesi affidati al telegiornale della Tv ammiraglia della Rai – inaugurata dalle ultime due edizioni di Amadeus. «È già partito il tam tam, mi sta squillando il telefonino. Mi fa molto piacere: i conti tornano», scherza un emozionato Carlo Conti commentando, in diretta la notizia. «Torno a Sanremo dopo sette anni, cercherò di riprendere quel lavoro fatto e portato avanti alla grande dalle due edizioni di Baglioni e alla grandissima dalle cinque di Amadeus. La musica come sempre al centro, quella attuale, che piace, speriamo di fare un bel lavoro e di continuare la meravigliosa tradizione di questo evento che mette tutti insieme, tutta la famiglia di fronte dalla Tv», sottolinea Conti, rivelando che il primo a scrivergli è stato Fiorello: «Se fossimo stati in onda, ha scritto, ci saremmo divertiti un bel po’».













