Scampia, la nostra vicinanza alle famiglie colpite dalla tragedia. Izzo: “La politica dia risposte”

128 Visite

La nostra vicinanza e il nostro affetto profondo per le famiglie di Scampia così duramente colpite.

La nostra preghiera per le vittime di questa assurda tragedia che poteva e doveva essere evitata.

Ai piccoli pazienti ricoverati al Santobono le .nostre intercessioni affinché guariscano totalmente.

Alla popolazione di Scampia l’ impegno per il futuro di lavorare tutti per il risanamento dei lunghi, affinché possano vivere in un ambiente vivibile e protetto per i tanti minori che ci vivono; “nessuno venga lasciato indietro”, questo il motto che dovrà accumulare i politici per dare dignità ai cittadini di Scampia.

Siamo tutti cittadini di Scampia.

Michele Izzo Consigliere Comunale













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews