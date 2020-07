La voce del cittadino. Marano, quelle strane pulizia a ridosso dell’Asl. Gatta ci cova?

Gentile direttore, mi rivolgo al suo portale perché sempre pronto a dar voce ai cittadini che in questa città non hanno santi in paradiso. L’altro giorno recandomi all’Asl con un amico ho visto i giardinieri comunali, o meglio i giardinieri che lavorano per la ditta che opera per conto del Comune, che pulivano il triangolo di terra proprio di fronte al distretto sanitario.

La cosa mi è sembrata strana, c’erano erbacce ovunque, aiuole e strade infestate e si puliva un pezzo di terra in condizioni non peggiori di tante strade aiuole e giardinetti che vengono utilizzati dai comuni cittadini quotidianamente. Il mio accompagnatore meno dubbioso e meravigliato di me ha semplicemente detto che in quel palazzo abiterà qualcuno che conta.