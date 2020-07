Arzano: inquinamento ambientale e servizio anti roghi. Controlli dei carabinieri forestali

104 Visite

I Carabinieri della stazione forestale di Napoli nell’ambito di uno dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Napoli tesi a contrastare i reati di natura ambientale e a prevenire i roghi hanno controllato varie attività della zona.

I militari insieme a personale dell’Arpac hanno ispezionato una società in Arzano in via Sette Re ed hanno constatato diverse irregolarità.

Rinvenuta e sequestrata una macchina compattatrice di scarti di lavorazione: la fase terminale era priva del sistema di filtraggio e raccolta delle polveri. Sequestrate anche 3 cisterne interrate colme di olio combustibile che proveniva da una vecchia caldaia dismessa.

Il rappresentate legale della società è stato anche contravvenzionato per la non corretta tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali per un importo complessivo di 31mila euro.













