Calvizzano, amministrative: l’intervista al candidato sindaco Giacomo Pirozzi

135 Visite

Si presenta per la quarta volta ai nastri di partenza. Giacomo Pirozzi, già sindaco dal 2003 al 2008, ci riprova con la lista “Calvizzano Riparte”. Sfiderà, salvo sorprese, l’avvocato Oscar Pisani, outsider dell’imminente tornata elettorale, e forse uno tra Antonio Mauriello, ex presidente del Consiglio comunale, e Giuseppe Santopaolo, in passato consigliere comunale e assessore.

Pirozzi, almeno a giudicare dai rumors, è l’indiscusso favorito della vigilia. I suoi avversari hanno definito la sua lista “un carrozzone che ha imbarcato gran parte della vecchia politica cittadina”. Lui, medico 58 enne, fa spallucce e respinge al mittente ogni accusa: “Ho perso due elezioni – spiega – perché non ha mai voluto allestire carrozzoni. Con certi personaggi io nemmeno mi ci siedo. Quest’anno ho fatto delle scelte, optando perlopiù per giovanissimi di buona famiglia. Legami con il passato? A parte un caso niente di che. Ad ogni modo – aggiunge Pirozzi – facciamo politica in un comune piccolo, di appena 12 mila abitanti, dove tutti si conoscono e molti sono legati da vincoli di parentela. Io, del resto, non mi sarei nemmeno voluto candidare: mi hanno trascinato tanti giovani, chiedendomi di mettermi al servizio della comunità”.

L’ex sindaco ha da tempo avviato la campagna elettorale e ha già posto l’accento sugli obiettivi e i provvedimenti da adottare in caso di successo: “Per ora siamo favoriti – ammette – ma guai ad abbassare la guardia: in politica nulla può esser dato per scontato. L’obiettivo è rilanciare Calvizzano, reduce da uno scioglimento per camorra, con lo sport, la cultura e il tempo libero. Anche per il commercio si può fare tanto e in tal senso siamo giù in contatto con importanti realtà imprenditoriali. La prossima consiliatura, fortunatamente, non sarà segnata dalle beghe sul piano urbanistico, ormai adottato dai commissari uscenti. Credo ci siano le condizioni per ben figurare e ben operare. L’operato dei commissari? E’ un giudizio positivo – conclude Pirozzi – per un lungo periodo hanno ben lavorato, negli ultimi mesi ho notato però un certo rilassamento, soprattutto per quanto concerne il decoro urbano”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS