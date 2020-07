Giudice di Pace Napoli Nord, sottoscritto protocollo d’intesa per lo svolgimento di attività di volontariato nelle cancellerie

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord ha sottoscritto nella giornata di ieri il nuovo Protocollo d’intesa con l’Associazione Nazionale ex Carabinieri, per lo svolgimento di attività di volontariato nelle Cancellerie del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace di Napoli Nord.

Tale iniziativa, tra l’altro già portata avanti due anni fa con esiti molto positivi, è tra le tante poste in essere, soprattutto negli ultimi tre mesi dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, per fronteggiare le gravi problematiche derivanti alla carenza di organico nelle Cancellerie, e amplificate ancor di più durante il periodo emergenziale COVID 19.