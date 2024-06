Giugliano, è il giorno del nuovo ds Fracchiolla

222 Visite

Entusiasmo in casa Giugliano: è stato presentato ufficialmente oggi, nella sala stampa del De Cristofaro, il neo direttore sportivo Domenico Fracchiolla. Saltata, invece, la presentazione del nuovo direttore tecnico Gennaro Scognamiglio, alle prese con una indisposizione. “Giugliano è la piazza ideale per ripartire dopo l’esperienza in Lombardia – ha sottolineato il ds Fracchiolla – Puntelleremo la squadra, che ha già fatto benissimo l’anno scorso, con giovani di qualità e qualche veterano. L’obiettivo è valorizzare i talenti del territorio e riportare a casa i tanti ragazzi che spesso sono costretti a giocare lontani dalla propria regione”. Il presidente onorario, Alfonso Mazzamauro, ha invece ribadito che Valerio Bertotto resterà a Giugliano per un’altra stagione. “Il tecnico – ha spiegato il patron – è molto motivato. E’ un grande professionista ed è già al lavoro con il nuovo ds”. E ancora: “L’anno scorso abbiamo fatto molto bene, la struttura organizzativa e manageriale ha ben operato. Un plauso va ai ragazzi e ai dirigenti e a tutto lo staff. Ora però vogliamo compiere un ulteriore step, un passo ulteriore in avanti. Anche sul fronte dello stadio e degli interventi da realizzare, arrivano buone notizie”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews