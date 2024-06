LA POLIZIA MUNICIPALE DI POMIGLIANO D’ARCO RITROVA UN “CIMITERO” DI AUTO RUBATE

194 Visite

Carcasse di auto rubate e smontate sono state ritrovate stamattina dagli agenti della polizia municipale di Pomigliano d’Arco, in un’area di via Portella, nei pressi della strada provinciale Pomigliano-Acerra. I vigili urbani, al comando del tenente colonnello Emiliano Nacar, hanno sottoposto l’area a sequestro. La polizia municipale è intervenuta in seguito ad una segnalazione, trovando nell’area pezzi di auto rubate e smontate, oggetto di furto e riciclaggio. Le operazioni, spiegano dal Comune, sono state facilitate dall’arrivo di nuovi agenti e ufficiali nel comando della Polizia Locale. Le accuse ipotizzate sono abbandono di rifiuti, ricettazione e riciclaggio. Secondo quanto finora accertato, il “cimitero d’auto” veniva utilizzato per stoccare i pezzi dei veicoli rubati e smontati. Le indagini proseguono per risalire ai responsabili dei reati.













