MARANO, IL DISASTRO FINANZIARIO DEL COMUNE: ECCO COSA HANNO RILEVATO GLI ISPETTORI DEL MEF: DEBITI FUORI BILANCIO, CANONI NON RISCOSSI PER I BENI CONFISCATI E TANTO ALTRO

La commissione nominata dal Ragioniere Generale dello Stato, incardinato nel Ministero dell’Economia e Finanze, ha terminato la verifica amministrativo contabile presso il Comune di Marano di Napoli (NA).

Sul piano istruttorio gli ispettori hanno verificato gli esercizi che vanno dal 2018 al 2022. I controlli hanno riguardato principalmente la gestione finanziaria, contabile e di bilancio dell’Ente, il rispetto dei tempi medi di pagamento dei debiti commerciali, la programmazione degli investimenti e la gestione del patrimonio, nonché l’analisi della qualità della spesa. Ebbene precisare che il Comune di Marano è attualmente in dissesto finanziario per gravissimi squilibri di bilancio causati da una mala gestio diffusa nel corso degli anni, durante i quali, si sono susseguiti numerosi scioglimenti per infiltrazioni della criminalità organizzata.

Gli ispettori, al termine del loro mandato, hanno rilevato le seguenti criticità:

Anzitutto, emerge la tendenza, almeno fino al 2021, a tardare l’adozione dei documenti contabili in violazione dei termini previsti dalla normativa e dalle deroghe operate dal legislatore (eccezion fatta per il bilancio di previsione 2020-2022), mostrandosi quale indice di un non elevato livello di accuratezza nell’espletamento degli adempimenti contabili, formali e sostanziali. La tendenza è invertita a partire dal 2022 dove però si conferma un leggero ritardo nell’approvazione dei due documenti consuntivi dell’esercizio 2022: rendiconto e bilancio consolidato. Si rileva, altresì, una incapacità previsionale degli stanziamenti di cassa in entrata, in particolare delle entrate proprie e delle entrate in conto capitale. Mancata applicazione della quota annuale di disavanzo nel bilancio di previsione 2023-2025. Esclusione di alcune categoria di entrata e mancata informazione relativa ai residui attivi esclusi dalla determinazione del FCDE nelle annualità 2019, 2020 e 2021: in particolare, come, il Comune di Marano ha omesso di considerare nelle annualità 2019, 2020 e 2021, categorie di entrata come l’attività di recupero evasione IMU o le sanzioni tributarie , accantonate invece nel 2022, che, al pari di quelle confluite nel calcolo del FCDE, registrano comunque un significativo importo di residui attivi finali, generando pertanto una potenziale sottostima dell’accantonamento. Inoltre, risultano sempre omessi nel corso degli anni tra le entrate correnti, i residui relativi alla TASI e tra le extra-tributarie, i proventi derivanti dalla gestione dei beni. Assenza di provvedimento per la determinazione delle cause pendenti ai fini della determinazione del fondo contenzioso. Determinazione del fondo accantonamento per l’esercizio 2022 in misura inferiore a quello calcolato in base al contenzioso pendente. Assenza classificazione passività potenziali secondo giurisprudenza contabile esercizi 2018-2021. Dall’esame delle relazioni dell’organo di revisione allegate al rendiconto, tuttavia, risulta verificata ma non attestata da parte dell’organo di revisione, la congruità degli accantonamenti nel fondo contenzioso, con la sola evidenza di aver “determinato il fondo secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h)”. Si rileva che il Comune non si è conformato a quanto stabilito dal punto 5.2 del principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria in quanto il fondo avrebbe dovuto confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione. Detto accantonamento, se correttamente inserito nella parte accantonata della composizione del risultato di amministrazione, avrebbe determinato un risultato libero inferiore rispetto a quello accertato con l’approvazione del rendiconto. Ne consegue la non corretta determinazione del risultato di amministrazione considerata la sindacatura ricorrente dal 7 novembre 2018 al 17 giugno 2021. Si registra pertanto, la non corretta contabilizzazione nel 2022, dei vincoli relativi a “Emergenza Covid-19 intervento sociale” e “centri estivi 2021” per un totale di € 1.023.125, da iscrivere ai vincoli per trasferimenti. Nelle annualità 2019 e 2020, risultano assenti i vincoli relativi alle sanzioni amministrative per violazione codice strada nonostante risultino contabilizzate riscossioni e nel 2022 dei proventi da parcheggi nonostante risultino accertamenti per € 108.162,51 e riscossioni in conto competenza e conto residui pari ad € 86.896. così come non compaiono nel 2022, tra i vincoli per “trasferimenti”, i fondi PICS pari ad € 1.338.560. Tali assenze condurrebbero alla determinazione dei risultati in senso indubbiamente migliorativo del risultato di amministrazione. Debiti fuori bilancio: dal 2018 al 2022, l’Ente ha riconosciuto, complessivamente nel quinquennio, n. 118 debiti fuori bilancio, per un totale di € 3.369.241, di cui € 2.124.232 riconducibili a sentenze esecutive e € 1.152.385 relativi ad acquisizione di beni e servizi, con il riconoscimento, durante l’esercizio 2018, del 65% del totale del quinquennio. Non sono state inviate agli scriventi attestazioni di debiti risultanti e non ancora riconosciuti al 31/12/2022. Le delibere selezionate dall’Ente, rilevano anzitutto che non sempre il debito è stato riconosciuto nel suo esercizio di emersione. Si dà atto, invece, che il debito è generalmente impegnato con imputazione al cap. 169 (senza ulteriore specifica in merito al codice conto), mentre, tranne che per alcuni casi, i pagamenti avvengono nello stesso esercizio di riconoscimento del debito fuori bilancio. L’analisi delle delibere-campione evidenzia una sistematica formazione di debiti fuori bilancio, di lettera e), indice di una inaccurata attività di programmazione delle spese, di debole presidio delle procedure e non corretta applicazione delle norme contabili. Scarsa capacità di realizzo degli accertamenti in conto competenza ed in conto residui di entrate proprie (scarsa capacità di riscossione) ed elevata presenza di crediti a rischio insoluto. Contabilizzazione dei residui in capo all’organismo straordinario di liquidazione nei servizi per conto terzi e partite di giro, in assenza altresì della modalità richiesta dai principi contabili. Assenza motivazione dell’insussistenza dei debiti nell’ambito del riaccertamento ordinariodei residui passivi nel 2022. Tardività nel pagamento dei debiti commerciali. Appare di immediata evidenza che le previsioni di bilancio non risultano coerenti con l’effettiva capacità di Accertamento delle Entrate e di Impegno delle Spese, determinando, a consuntivo, rilevantissimi importi quali minori entrate (per le Entrate) ed economie in termini di competenza (per le Spese). Tale fenomeno, che interessa in maniera significativa tutti gli esercizi del periodo in esame, con percentuali di minori entrate/economie che oscillano tra il 77% e il 91%, fa ritenere che sussista un consolidato modus operandi consistente nella predisposizione degli atti di programmazione dei lavori pubblici in maniera svincolata dalle dinamiche di bilancio e, soprattutto dall’effettiva disponibilità delle risorse. Tale considerazione è rivolta soprattutto alle opere inserite nell’elenco annuale dei lavori: Si può ritenere, pertanto, che la programmazione predisposta dal Comune di Marano, per quanto attiene alla realizzazione delle OO.PP, sia stata compromessa in una buona misura in fase di attuazione, ovvero, più verosimilmente, sia stata effettuata una programmazione accurata rispetto alla concreta realizzabilità delle opere, anche in riferimento al relativo cronoprogramma. Assenza provvedimento di aggiornamento degli inventari dal 2020 e del Piano di alienazione e valorizzazione immobiliare. Mancati incassi proventi della gestione immobiliare al 31.12.2022 e beni confiscati: La relazione mostra un numero di immobili di proprietà del Comune in concessione di tipologia residenziale e non pari a n. 144, dai quali incassati, dal 2011 al 2022, € 539.492,42 e dai quali restano da incassare € 876.199,34, per i quali, così come precisato nella nota del comune del 20.02.2024, sono stati avviate nell’ultimo trimestre 2023, azioni di recupero dei fitti attivi non corrisposti. Più nello specifico, risulta considerevole il numero di alloggi di edilizia residenziale pubblica, i quali coprono più del 50% dei mancati incassi, così come apprezzabile è il valore dei mancati incassi dei capannoni industriali pari ad € 361.320,00 rispetto agli incassi avvenuti ad oggi pari ad € 98.110,00, con contratti siglati tutti nei primi giorni di aprile 2021. Inoltre, per i beni confiscati, nonostante siano stati concessi con data di inizio contratto il 18/11/2020 ed un canone annuo complessivo pari a € 33.120,00, ad oggi sono stati incassati € 35.880,00 senza alcuna azione di recupero, così come non risultano incassati i canoni relativi alle stazioni radio base, ad oggi contrattualmente scadute. Infine, precisa la nota dell’ente, in data 18.10.2023, sono state avviate azioni di recupero delle indennità di occupazione sine titulo, inerenti agli impianti sportivi, pari ad un totale di € 28.000,00.

E ora Morra cosa farà? Alla luce di queste gravissime osservazioni, che delineano una non efficace e puntuale gestione delle finanze del comune, il sindaco adotterà provvedimenti conseguenziali? Staremo a vedere. Ma lo riteniamo altamente impossibile.













