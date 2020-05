“A 100 anni ho battuto il virus”: nonna Iole torna a casa

38 Visite

Nonna Iole, come tutti la chiamavano, era diventata la mascotte di medici, paramedici e infermieri dell’ospedale palermitano. Era stata ricoverata il 18 aprile scorso. Nonna Iole si trovava all’interno della casa di riposo di Palermo Regina Pacis. Qui si è sviluppato un focolaio di coronavirus. Tra pazienti e personale, solo una persona è risultata negativa al Covid-19.

Nonna Iole, purtroppo, aveva il coronavirus. “Ma io non mi sentivo male”, dice. “Quando è arrivata in ospedale – racconta Enzo Provenzano, coordinatore del Covid Hospital di Partinico – il suo quadro clinico era buono. Ma le premesse erano brutte. Aveva una polmonite interstiziale”. Insomma, si temeva il peggio. Anche dovuto al fatto che nonna Iole può essere curata solo con eparina, per via di altri farmaci che prendeva, incompatibili con quelli previsti dai protocolli per il coronavirus. “Sono due i grandi problemi delle persone anziane che hanno il coronavirus – dice Provenzano – La paura e la solitudine. Noi abbiamo adottato questa nonnina e non l’abbiamo mai lasciata da sola. Lei è sempre stata sorridente, mente lucida, vigile”.

“Io mi sono sentita a casa – dice nonna Iole – Non mi hanno mai fatto mancare nulla”. Nessuno poteva venire a trovare la signora, nemmeno il figlio Giuseppe Di Stefano. Ecco che allora l’ospedale è diventata la nuova casa di Iole e medici e infermieri i nuovi figli. “Per me lo sono stati – dice – Mi preoccupavo per loro, del fastidio delle divise che dovevano indossare”. Ma i medici in realtà erano preoccupati per lei: “Il primo problema riguarda l’effetto citopatico – spiega Provenzano – Con l’eparina siamo riusciti ad evitare questa tempesta citochimica che avrebbe interessato altri organi e probabilmente portato al decesso la donna. Invece la signora ci ha sorpreso. Migliorava giorno dopo giorno. La scelta alla fine si è rivelata vincente”. A fine aprile il primo tampone negativo e il trasferimento in un reparto “pulito”. Poi il due maggio il secondo tampone negativo e l’attesa dei fisiologici tredici giorni per le dimissioni.

“Siamo felici – dice Provenzano – Oggi la rianimazione è vuota, ci sono solo dodici pazienti ricoverati, ma tre di questi risultano già negativi al primo tampone. Abbiamo trascorso attimi brutti. Io non dimenticherò mai il volto degli anziani che arrivavano qui con una paura incredibile, convinti di essere condannati a morte. Magari nelle varie strutture ospedaliere c’era un approccio con il paziente anche veloce, non si è mai considerato il collaterale di altre patologie, come diabete o quelle connesse al sangue. E lo capisco anche. Qui, invece, abbiamo scelto un approccio diverso, più familiare. Anche noi medici abbiamo sofferto e soffriamo di paura e solitudine”. E il medico racconta: “Quelle rarissime volte che sono andato a fare la spesa – dice – la gente cambiava strada o mi salutava da lontano. Una sensazione da appestato che non dimenticherò mai”.













