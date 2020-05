Sant’Antimo: prova ed eludere il controllo lanciando la pistola dal balcone. I carabinieri arrestano 58enne incensurato

95 Visite

A Sant’Antimo i carabinieri della compagnia di Giugliano hanno arrestato per detenzione illegale di arma comune da sparo e munizionamento un 58enne incensurato del posto.

I militari, allertati da una segnalazione anonima, dovevano perquisire l’abitazione dell’uomo. Il 58enne ha visto i carabinieri e – non aprendo la porta d’ingresso – ha lanciato una pistola dal balcone.

Peccato per lui che sotto casa c’erano altri carabinieri che hanno visto la scena. L’arma – una pistola di fabbricazione russa calibro 7.62 con all’interno 4 colpi e pronta all’uso– è stata sequestrata e verrà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare se sia stata utilizzata per fatti di sangue o intimidatori. L’arrestato è stato tradotto al carcere.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS