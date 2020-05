Si azzuffavano per la gestione della pensione della suocera: sei arresti. Estorsioni, arresti anche nel Vesuviano

279 Visite

E’ in corso dalle prime ore della mattina nella provincia di Napoli, una vasta operazione della Polizia di Stato in esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare emesse dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli su richiesta dalla Procura della Repubblica di Napoli -Direzione Distrettuale Antimafia- nei confronti di numerosi soggetti indagati, a vario titolo, per plurimi episodi di estorsione commessi con l’aggravante del metodo mafioso, al fine di agevolare clan camorristici operanti per lo più nei comuni di Portici e San Giorgio a Cremano.

NAPOLI, SAN PIETRO A PATIERNO: Carabinieri arrestano 6 persone. Si azzuffavano a causa della suocera.

Una discussione familiare sfociata in una violenta rissa: 6 le persone coinvolte, tutte arrestate dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli.

Motivo del contendere la “gestione” della suocera e della sua pensione.

Quando i militari sono intervenuti sul posto, la discussione aveva già preso una brutta piega e dagli insulti si era passati alle mani. A fomentare gli animi due cognati che si contendevano l’affidamento della suocera e l’amministrazione della sua pensione.

Bloccati prima che la situazione degenerasse, i 6 sono stati arrestati e sottoposti a giudizio direttissimo. L’arresto è stato convalidato ma non è stata applicata nessuna misura.













