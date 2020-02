OSPEDALE DI CREMONA, 18 CASI ACCERTATI. “SIAMO IN EMERGENZA”

196 Visite

L’ospedale di Cremona, il più vicino alla zona rossa dell’emergenza coronavirus, è in emergenza da una settimana. Una sessantina i pazienti ricoverati per le conseguenze del virus, 18 in condizioni gravi. La struttura ha raddoppiato i posti letto nel reparto di malattie infettive e sospeso tutte la attività rimandabili, ma la situazione resta critica. Per questo dalla scorsa notte alcuni malati che erano in terapia intensiva sono stati trasferiti all’ospedale Niguarda di Milano.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS