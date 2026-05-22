AVERSA, NASCE L’INTESA PER LA SICUREZZA STRADALE TRA BIAGIO CIARAMELLA E VINCENZO CITARELLA “CITTADINO DEL POPOLO”

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Nella giornata odierna Biagio Ciaramella ha ufficializzato un documento di intesa e collaborazione con Vincenzo Citarella, volto a rafforzare le attività di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e urbana sul territorio di Aversa.

L’accordo nasce dalla volontà comune di mantenere alta l’attenzione sui problemi legati alla viabilità, al degrado urbano e alla tutela dei cittadini, temi che da mesi vedono Citarella impegnato in prima linea attraverso segnalazioni pubbliche, lettere aperte e iniziative civiche rivolte all’amministrazione comunale.

Il Ruolo di Vincenzo Citarella

Secondo quanto stabilito nell’intesa, Vincenzo Citarella sarà il punto di riferimento e portavoce dell’associazione Vittime della Strada per tutte le problematiche inerenti alla sicurezza stradale e urbana sul territorio. Il suo obiettivo sarà raccogliere le istanze dei cittadini e contribuire a promuovere una maggiore attenzione verso le criticità presenti in città.

Citarella, ispettore superiore della Polizia di Stato in quiescenza, da tempo dedica il proprio impegno civile alla città natale, mettendo a disposizione esperienza, tempo e presenza sul territorio per segnalare situazioni di pericolo e problematiche che riguardano la sicurezza urbana e stradale.

Campagna di Sensibilizzazione e Gestione delle Segnalazioni

Con Citarella è stata inoltre avviata una campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini, finalizzata a segnalare tutte le anomalie riscontrate sulle strade di Aversa, comprese le criticità relative alla segnaletica stradale e alle condizioni della viabilità urbana.

Iter delle segnalazioni: Tutte le segnalazioni inviate dai cittadini vengono prese in carico e trattate direttamente da Citarella, per poi essere trasmesse al portavoce dell’associazione Vittime della Strada al fine di predisporre un eventuale esposto formale agli organi competenti.

Per favorire la collaborazione attiva e la raccolta delle segnalazioni, è stato reso disponibile il contatto telefonico di Vincenzo Citarella, conosciuto da tutti come “il cittadino del popolo”:

Telefono / WhatsApp: 393 03 21 430

Cosa segnalare: Problematiche inerenti alla sicurezza stradale, segnaletica carente, criticità della viabilità e degrado urbano.

Un’iniziativa che punta a rafforzare la collaborazione tra associazioni e cittadini attivi, nella convinzione che la sicurezza e il decoro urbano rappresentino temi centrali per il futuro della comunità aversana.













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