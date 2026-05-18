Marano, scatta la derattizzazione dopo i video choc di Terranostranews: il viceprefetto Giombini rassicura i cittadini

Dopo i video e gli articoli pubblicati da TerranostraNews, che hanno mostrato la presenza di topi in diversi punti della città di Marano di Napoli, in particolare tra via Adda e via Morelli, arrivano le rassicurazioni delle istituzioni e un intervento immediato sul territorio.

A intervenire è stato il viceprefetto Fabio Giombini, componente della triade commissariale, che ha confermato l’avvio di una nuova operazione di derattizzazione prevista per domani e mercoledì nelle aree segnalate e in altre zone cittadine considerate sensibili. Lo stesso Giombini ha spiegato di aver richiesto anche un report dettagliato sugli interventi effettuati e sulle strade che saranno interessate dalle attività di bonifica.

“Per domani e mercoledì è prevista la derattizzazione per la città, ho chiesto anche un report sugli interventi e sulle strade che saranno interessate”, ha dichiarato il viceprefetto.

Un passaggio importante riguarda anche la canalina mostrata nei filmati diffusi da TerranostraNews, dalla quale si vedevano uscire alcuni roditori. Secondo quanto riferito da Giombini, quella struttura potrebbe appartenere a un muro privato e sono in corso verifiche per accertarne la proprietà e valutare eventuali responsabilità.

“La canalina da cui uscivano i topi del filmato dovrebbe far parte di un muro privato, stiamo verificando per eventualmente chiedere l’intervento al proprietario”, ha aggiunto.

La vicenda ha acceso nuovamente i riflettori sulle condizioni igieniche di alcune zone di Marano e sul tema della manutenzione urbana. Decisivo, in questo senso, il lavoro giornalistico di TerranostraNews, che attraverso video, testimonianze e immagini ha portato all’attenzione pubblica una situazione che aveva generato forte preoccupazione tra residenti e commercianti.

Le rassicurazioni del viceprefetto rappresentano ora un primo segnale concreto per i cittadini, in attesa che gli interventi annunciati producano risultati visibili e duraturi.