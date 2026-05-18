Elezioni Portici. Dibattito pubblico tra candidati a sindaco. Teodonno assente. Farroni: “Gli assenti hanno sempre torto”. Abbatangelo: “I porticesi schiavi del ricatto elettorale della Leucopetra”

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PORTICI – Un confronto pubblico acceso, duro, senza filtri nè maschere. Ma soprattutto segnato da un’assenza pesante: quella del candidato sindaco Claudio Teodonno, sostenuto dal Partito Democratico, dall’ex sindaco Vincenzo Cuomo – oggi assessore regionale – e da alcune liste dell’area di centrosinistra, divise nel campolargo. A Piazza Poli, nel cuore di Bellavista, nella serata del 17 maggio, più di un migliaio di cittadini hanno preso parte al dibattito moderato dal giornalista Carlo Tarallo, che ha visto seduti allo stesso tavolo tre candidati sindaco su quattro. Un’assenza che inevitabilmente è diventata il centro politico della serata.

Nonostante gli inviti pubblici rivolti nei giorni precedenti, Teodonno ha scelto di non partecipare, affidando ai social un post polemico contro l’iniziativa, definita dal candidato del centrosinistra una sorta di “teatrino personale” e una “rissa social”. Una scelta che gli avversari (e molti cittadini) hanno interpretato come un segnale di debolezza davanti ai cittadini, in un momento in cui Portici chiede confronto diretto sui problemi della città e sui progetti per il futuro. Sul palco, invece, si è discusso di territorio, degrado urbano, futuro di Portici che non deve avere una parte di Serie A ed una di Serie B, centro storico, economia cittadina, identità del territorio e gestione amministrativa degli ultimi vent’anni. Toni forti, accuse politiche nette, ma anche proposte e visioni differenti per il futuro della città. Insomma un dibattito democratico vero. Tra gli interventi più duri quello del candidato sindaco Fernando Farroni, che ha attaccato frontalmente l’assenza del competitor del centrosinistra: “Centinaia di porticesi erano in piazza per ascoltare un confronto leale, trasparente, autentico e senza filtri tra i candidati a sindaco. Tutti tranne uno. Noi ci abbiamo messo la faccia. Chi è assente ha sempre torto”.

Farroni ha inoltre evidenziato come, dopo oltre vent’anni di governo cittadino riconducibile alla stessa area politica, i cittadini avrebbero meritato un confronto pubblico aperto sulle responsabilità amministrative e sui risultati ottenuti sul territorio. Ha rivendicato anche le sue cariche politiche e le sue decisioni. “Ora dobbiamo pensare al futuro, ma soprattutto garantire a Portici un diritto di voto libero“. Nel corso della serata è intervenuto anche Giovanni Ciaramella, che ha sottolineato il valore del confronto diretto con la cittadinanza: “Mi piace l’incontro con i cittadini. Le cose si costruiscono un sassolino alla volta”. Ma il momento più duro del dibattito è arrivato con le dichiarazioni fortissime della dottoressa Abbatangelo, che ha lanciato accuse pesantissime contro quello che ha definito “il sistema di potere” costruito attorno alla partecipata Leucopetra. Secondo Abbatangelo, all’interno della società partecipata dal Comune di Portici vi sarebbe una presenza schiacciante di figure vicine all’area politica del centrosinistra e del PD, tra componenti del consiglio d’amministrazione, consulenti, revisori e candidati in lista.

Parole destinate inevitabilmente a far discutere: “I porticesi sono tenuti sotto ricatto elettorale. Leucopetra gestisce gran parte dei servizi cittadini e conta centinaia di dipendenti. Quando componenti del CDA, direttori, revisori e consulenti sono tutti legati politicamente alla stessa area, il rischio è quello di creare un sistema dove centinaia di famiglie finiscono per sentirsi obbligate a sostenere sempre la stessa parte politica”. Abbatangelo ha precisato di non parlare di illegalità, ma di una situazione che ha definito “moralmente deprecabile”, accusando apertamente il sistema politico cittadino di aver creato negli anni un clima di dipendenza e pressione elettorale. Il 90% è a partecipata del comune di Portici.

Parole che hanno acceso il dibattito e che inevitabilmente infiammeranno gli ultimi giorni di campagna elettorale a Portici, in una competizione che si sta trasformando sempre più in uno scontro diretto tra continuità amministrativa e richiesta di cambiamento.

UFFICIO STAMPA













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