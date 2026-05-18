SCUOLA, ORGANICI ATA CAMPANIA, VANNINI (UIL): “TAGLI PESANTI, SCUOLE SEMPRE PIÙ IN DIFFICOLTÀ”

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“I tagli agli organici del personale ATA in Campania sono una scelta grave che rischia di compromettere ulteriormente il funzionamento delle scuole e la qualità dei servizi offerti a studenti e famiglie”. Lo afferma la Segretaria Generale della UIL Scuola Rua Campania, Roberta Vannini, al termine dell’informativa svoltasi presso l’USR Campania sugli organici ATA per l’anno scolastico 2026/2027.

“La Campania perde 258 posti ATA, di cui ben 251 collaboratori scolastici e 7 assistenti amministrativi. Numeri che si traducono in maggiori carichi di lavoro, segreterie sempre più sotto pressione e scuole lasciate con personale insufficiente a garantire servizi essenziali e sicurezza”, sottolinea Vannini.

La UIL Scuola Campania ribadisce dunque la necessità di superare un sistema di calcolo degli organici definito “ormai obsoleto”, basato esclusivamente su parametri numerici che non tengono conto della reale complessità delle scuole del territorio, tra sedi distaccate, laboratori, palestre e presenza di studenti con bisogni educativi speciali.













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