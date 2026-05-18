Marano, scioglimento per mafia. L’Associazione Livatino scrive al Presidente del Tribunale di Napoli Nord: “Da oltre tre mesi si attende sentenza sugli incandidabili, ritardo rischioso”

La vicenda dello scioglimento del Comune di Marano per infiltrazioni mafiose torna al centro del dibattito istituzionale. Questa volta a intervenire è l’Associazione “Rosario Livatino”, presieduta dall’ex presidente della commissione parlamentare antimafia Nicola Morra, che con una nota ufficiale indirizzata al Presidente del Tribunale di Napoli Nord ha chiesto un pronunciamento rapido sul procedimento di incandidabilità degli ex amministratori coinvolti nello scioglimento dell’Ente.

La lettera, trasmessa anche al Ministero della Giustizia e al Ministero dell’Interno, richiama apertamente il ritardo accumulato nella decisione del Tribunale civile di Napoli Nord, evidenziando come il procedimento risulti “in decisione” da oltre due mesi e mezzo, dopo un iter già rallentato dal cambio del giudice inizialmente assegnato al fascicolo, dichiaratosi incompatibile. L’Associazione richiama anche un articolo pubblicato dal nostro giornale, secondo cui “gli atti sull’incandidabilità sono ancora fermi a Napoli Nord”, mentre il Tar è chiamato a pronunciarsi sullo scioglimento del Comune entro la fine del mese.

Bisogna rammentare che l’incandidabilità conseguente allo scioglimento per mafia non è necessaria una condanna penale per reati mafiosi o concorso esterno. Secondo quanto richiamato nella nota, è sufficiente anche una “grave cattiva gestione della cosa pubblica”, comprese condotte omissive o negligenti rispetto alle infiltrazioni e alle pressioni della criminalità organizzata sul territorio.

L’Associazione “Rosario Livatino” sottolinea inoltre che il pronunciamento del Tribunale rappresenta un passaggio fondamentale anche per il giudizio amministrativo pendente davanti al Tar, evidenziando come la mancata decisione rischi di produrre ulteriori effetti di incertezza istituzionale. Da qui l’appello finale rivolto al Presidente del Tribunale affinché venga assicurato “un pronunciamento in tempi brevi”.