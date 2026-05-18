Duplice omicidio a Pollena Trocchia: fermato un 49enne. “Le ho uccise in giorni diversi, erano prostitute”

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I Carabinieri della Tenenza di Cercola oggi hanno eseguito un fermo del P.M. nei

confronti di un cittadino italiano, di 49 anni, gravemente indiziato di aver commesso

due omicidi nei confronti di due donne in corso di compiuta identificazione, apparentemente consumati in tempi diversi tra il 16 e il 17 maggio in Pollena Trocchia,

all’interno di un fabbricato fatiscente.

Il provvedimento è stato adottato sulla base delle prime attività di indagine, eseguite

dai Carabinieri e dalla Procura della Repubblica di Nola.

L’attività investigativa è in fase iniziale e proseguirà nelle prossime ore per gli indi- spensabili approfondimenti.

In attesa della pronunzia del Giudice in ordine alla convalida del provvedimento precautelare, l’indagato, all’esito dell’interrogatorio reso innanzi al P.M. di turno ed alla

presenza del proprio difensore, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la

Casa Circondariale di Napoli Poggioreale. La misura precautelare è stata emessa sulla

scorta dei primi elementi di prova acquisiti nell’immediatezza delle due condotte di

omicidio, pertanto, in attesa di giudizio definitivo, l’indagato deve ritenersi innocente

fino alla pronuncia di una sentenza definitiva.













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