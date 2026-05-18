Marano. Via Roma, partiti i lavori per la messa in sicurezza dopo la frana: svolta per 26 famiglie sfollate, intervento affidato a ditta di Pianura

Sono iniziati oggi, 18 maggio, i lavori per la messa in sicurezza del costone e del fabbricato di via Roma interessato dalla frana dello scorso febbraio, evento che aveva reso necessario lo sgombero di 26 nuclei familiari.

L’intervento, atteso da mesi tra verifiche tecniche, passaggi amministrativi e polemiche sulle responsabilità, è stato affidato a una ditta specializzata con sede a Pianura, selezionata tra più imprese. I lavori, secondo le prime indicazioni, richiederanno almeno un mese per essere completati.

Le operazioni prevedono interventi strutturali di consolidamento e messa in sicurezza dell’area, indispensabili per consentire successivamente le valutazioni finali da parte delle autorità competenti. Solo dopo il via libera della Procura si potrà procedere con il possibile rientro degli sfollati, sempre che non emergano ulteriori criticità o la necessità di interventi aggiuntivi.

Per le famiglie coinvolte si tratta di un primo passo concreto dopo settimane di incertezza e attese, tra sistemazioni provvisorie e difficoltà quotidiane. L’avvio del cantiere rappresenta infatti uno snodo decisivo in un percorso che punta a riportare gradualmente alla normalità l’area colpita dal dissesto.

Resta ora l’attenzione sui tempi di esecuzione e sugli sviluppi tecnici dell’intervento, che determineranno le prossime fasi fino al possibile ritorno nelle abitazioni.