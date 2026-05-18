Luciano Schifone presenta la squadra per Ercolano

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ERCOLANO – Domani, martedì 19 maggio, alle ore 11.30, Luciano Schifone, candidato sindaco di Ercolano sostenuto dalle liste Fratelli d’Italia, Ercolano Futura e Cambia Ercolano, terrà una conferenza stampa al bar Vinarium II, al Centro Direzionale di Napoli, presso il Consiglio regionale della Campania. Nel corso dell’incontro Schifone svelerà i nomi degli assessori che lo affiancheranno in caso di elezione alla guida della futura amministrazione comunale. Una scelta con la quale il candidato sindaco intende presentare fin da ora agli elettori non solo il programma politico, ma anche la squadra chiamata a realizzarlo.

“A Ercolano vogliamo rompere definitivamente con le vecchie consuetudini della politica. Non presentiamo soltanto un’alternativa per il governo della città, ma anche un metodo nuovo, trasparente e responsabile. Per questo abbiamo scelto di sottrarci ai soliti giochi di palazzo e di indicare fin da ora agli elettori la squadra di assessori che mi affiancherà nella futura amministrazione. Sono personalità di altissimo profilo, che i cittadini potranno valutare subito, prima del voto”, ha dichiarato Luciano Schifone.

Nel corso della conferenza saranno inoltre presentate alla stampa tre petizioni popolari per il potenziamento del trasporto pubblico.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













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