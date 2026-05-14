Meloni rilancia su tasse e spiega le anomalie del salario minimo, scontro duro con le opposizioni al Senato

Giornata di tensione politica, quella di ieri, al Senato durante il premier time della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenuta su temi economici, pressione fiscale e salario minimo, nel corso del confronto con le opposizioni.

La premier ha confermato la volontà del governo di proseguire con la riduzione delle tasse anche nell’ultimo anno della legislatura. «La nostra priorità resta sostenere chi lavora, chi produce e chi tiene in piedi questa nazione», ha dichiarato, rivendicando la strategia fiscale dell’esecutivo e sottolineando l’intenzione di continuare ad alleggerire il carico per famiglie e imprese.

Sul salario minimo, Meloni ha invece espresso forti perplessità, sostenendo che il rischio sia quello di trasformarlo in un parametro “sostitutivo e non aggiuntivo” rispetto ai contratti esistenti. La presidente del Consiglio ha citato anche il caso della Puglia, dove – secondo quanto affermato – l’applicazione della misura avrebbe provocato proteste e peggioramenti delle condizioni lavorative.

Nel corso del dibattito la premier ha inoltre richiamato l’attenzione sulle difficoltà del quadro economico internazionale. Rispondendo a un’interrogazione del leader di Azione Carlo Calenda, Meloni ha parlato delle tensioni geopolitiche che stanno incidendo sulla crescita economica, sui costi energetici, sulla competitività delle imprese e sul potere d’acquisto delle famiglie, auspicando un confronto più concreto e meno polemico sulle grandi questioni strategiche del Paese.

Durissimo invece l’intervento del leader di Italia Viva Matteo Renzi, che ha attaccato frontalmente la presidente del Consiglio definendola «una copia sbiadita» rispetto all’inizio della legislatura. Renzi ha accusato il governo di non essere all’altezza delle sfide internazionali ed economiche, ironizzando anche sulla squadra di governo e sulla gestione politica dell’esecutivo.

Il confronto in Aula ha così certificato ancora una volta il clima di forte scontro tra maggioranza e opposizioni sui temi economici e sociali più delicati.