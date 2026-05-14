“La libertà di stampa è un presidio di democrazia”. Michele Izzo: “Senza Terranostranews non avremmo saputo nulla su indagini, magagne e tante problematiche cittadine”

La libertà di stampa, sancita dalla Carta Costituzionale, rappresenta un pilastro fondamentale per la vita democratica, garantendo un’informazione scevra da condizionamenti di dottrina politica. Questo principio non è solo un dettato normativo, ma una realtà storica che ha segnato profondamente la città di Marano. Per anni, la stampa libera come terranostranews ha svolto un ruolo cruciale nel garantire trasparenza e responsabilità, senza fare sconti a nessuno. Che si trattasse di denunce sul malaffare o di critiche alla classe politica, il giornalismo indipendente ha agito come baluardo contro l’opacità e il potere, contribuendo a mantenere viva la coscienza civica dei cittadini. Al di là delle appartenenze politiche o ideologiche, questo impegno merita un riconoscimento unanime. La storia di Marano ne è la prova tangibile: ogni volta che la narrazione giornalistica ha operato con integrità e coraggio, ha rafforzato le istituzioni e protetto i diritti dei cittadini. In conclusione, difendere la libertà di stampa significa tutelare uno dei beni più preziosi di una società democratica. È un dovere morale e civile, che va oltre le divisioni partitiche, e che richiede gratitudine per chi, nel silenzio o nel rumore, ha scelto di raccontare la verità senza filtri.

Michele Izzo