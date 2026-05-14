Marano, torna l’acqua anche in via Ilaria Alpi: risolto il guasto dopo giorni di disagi dovuti ai lavori Enel nel sottosuolo

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Buone notizie per i residenti di via Ilaria Alpi, a Marano, dove nella giornata di ieri tecnici e operai sono riusciti finalmente a individuare la causa della prolungata mancanza d’acqua che aveva creato forti disagi ad alcune famiglie della zona.

Dopo verifiche e controlli, è emerso che il problema non era collegato agli impianti idrici recentemente riparati, ma a criticità connesse ai lavori eseguiti nei giorni scorsi da Enel nell’area interessata dal cantiere.

Una volta individuato l’intoppo, il Comune è intervenuto per ripristinare la situazione e consentire il ritorno alla normalità. L’amministrazione comunale avrebbe inoltre intenzione di rivalersi sulla società elettrica per i costi sostenuti nell’intervento di riparazione.













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