Compravendita di dati, tra i vip spiati Alex Britti e Lory del Santo

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Ci sarebbero anche il cantante Alex Britti, l’attrice Lory del Santo, l’ex portiere dell’Inter Dario Cordaz e lo stilista d’alta moda Alberto Del Biondi tra i vip ‘spiati’ dall’organizzazione che rubava informazioni dalle banche dati e le rivendeva, smantellata dalla Squadra Mobile di Napoli e dalla Polizia postale.

Tra i nomi dei personaggi noti spiati, nelle carte dell’inchiesta coordinata dalla procura partenopea, compaiono anche vertici di aziende farmaceutiche, imprenditori, un membro del board di Leonardo, manager di Generali e appartenenti a famiglie nobiliari.

Le indagini sono scattate da una segnalazione dell’Inps su accessi giornalieri sospetti alla loro banca dati. Uno degli indagati, Giuliano Schiano, era già stato coinvolto nell’inchiesta Equalize. Nell’attuale inchiesta Schiano – all’epoca dei fatti appuntato della Guardia di Finanza, in servizio presso la direzione investigativa antimafia di Lecce – è indagato per una singola consultazione abusiva e il gip non ha disposto misura cautelare.

Sono ventinove le misure cautelari eseguite dalla polizia nell’ambito della vasta operazione, coordinata dalla Procura di Napoli, che ha smantellato una complessa associazione a delinquere finalizzata all’accesso abusivo a sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio. I provvedimenti sono scattati nelle province di Napoli, Ferrara, Bolzano, Roma e Belluno.













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